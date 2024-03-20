Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe ile ilgili olay sözler!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalar yaptı.

Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Doğan, "Türkiye'de hiçbir camia, basın, kurum, bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar konuştuklarının hesabını verecekler. Bu konuşmalar Trabzonspor camiası tarafından unutulmayacak ve hesabı tek tek sorulacak." dedi.

VAR tepkisi!

Fenerbahçe ile olan ilişkilerini hep seviyeli tuttuklarını belirten Doğan, "İlk maç bizi çok iyi karşıladılar fakat o maçta bir hakem skandalı vardı. O gün 'Bu VAR hakemi bir daha hakemlik yapamayacak' dedik, nitekim bugün yapamıyor. Trabzonspor için bunu yapan herkesin sonu aynı olacaktır. Trabzonspor maçlarında devreye girmeyen o VAR... İçindekiler diyeyim... Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın pozisyonlarında üç pozisyon beş pozisyon geriye giderek inceleme yapıyor. Biz bunları görmüyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Başkan Ertuğrul Doğan sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Biz geldiğimizden beri adalet diyoruz ama kendi içimize de bakacağız. Taraftarımız davasında ne kadar haklı olursa olsun ki haklıdır, sahaya müdahale edilmemelidir. Camiamız da bunu istemiyor. Yönetim, bu camianın hakkını rahatlıkla savunabilir. Sahaya inmekle bir şey olmuyor. Olacaksa biz yaparız, hem de kralını yaparız ama bir şey olmuyor.

Trabzon bir ceza almalıdır

Trabzonspor, bu maçtan dolayı bir ceza almalıdır, alacaktır. Bu maçta, sahaya giren ve güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen bir kişiye şerefsizce saldırıldı. Bu ne adamlığa ne delikanlılığa sığar.

Tribünlere bakmak, elleri cebinde havalimanında o bakışları atmak... Bunun ne anlama geldiğini Fenerbahçeliler de biliyordur, zaten herkesi kast etmiyorum. Tribünlere el kol hareketi yapılırsa, olta çekme hareketi yapılırsa... Sonra da 'Sevinmek bizim hakkımız değil mi?' diyorlar. Tabii ki sevinmek herkesin hakkı. Trabzonspor ilk defa evinde maç kaybetmiyor.

Fenerbahçe içinde de oyuncuların abartmasını engellemek isteyenler vardı. Mesela Serdar Dursun, ben kendi arkadaşlarını kaç kere uyardığını gördüm.

Son olarak biraz önce bir haber aldık, taraftarlarımızdan birinin tutuklandığını öğrendik. Ben merak ediyorum. Türkiye'nin neresinde, hangi şehrine sahaya giren biri herhangi bir darp olayına girmediği halde tutuklanmıştır. Bunun neresinde adalet var?

Camiamız yapılanların hesabını soracak

Kimse aklından şunu çıkarmasın: Trabzonspor camiası, yapılanları asla unutmayacak. Televizyonda şaklabanlık yapanları da unutmayacak, sosyal medya delikanlılarını da unutmayacak, klavye delikanlılarını da unutmayacak ve hepsinin peşinden tek tek giderek hesabını soracak."