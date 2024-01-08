Ertelenen 16. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Salı
17.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
17.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Burak Pakkan
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
Çarşamba
17.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Mondihome Kayserispor: Burak Şeker
20.00 Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Yukatel Adana Demirspor - İstanbulspor: Murat Erdoğan
Perşembe
17.00 EMS Yapı Sivasspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
20.00 Trabzonspor - Yılport Samsunspor: Cihan Aydın
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