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Ertelenen 16. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Salı

17.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

17.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Burak Pakkan

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

Çarşamba

17.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Mondihome Kayserispor: Burak Şeker

20.00 Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Yukatel Adana Demirspor - İstanbulspor: Murat Erdoğan

Perşembe

17.00 EMS Yapı Sivasspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

20.00 Trabzonspor - Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

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