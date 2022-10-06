Ertelemenin bedeli ağır olur

İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin BOTAŞ’ın Rusya’dan aldığı doğalgaz ödemesini erteleme isteğinin bedeli olacağını söyledi. Sezgin TBMM’de yaptığı konuşmada ekonomik olarak çöktüğü iddia edilen ülkelerde enflasyonun yüzde 8-9 bandında olduğunu TÜİK rakamlarına göre Türkiye’de ise yüzde 83’ü geçtiğini belirterek “Hazinemiz, Merkez Bankası rezervlerimiz tarihî çöküş içindedir. Rusya'ya yapılacak olan doğal gaz ödemelerinin bir bölümünü 2024'e ertelemek için görüşmeler gerçekleştirildiği konuşuluyor. Ertelemenin gerçekleşmesi hâlinde bunun bedelinin sadece faiz olmayacağı, olası bir erteleme karşılığında Putin'in mutlaka başka beklentileri olacaktır” ifadesini kullandı.

İktidarın tüm alanlarda olduğu gibi uluslararası ilişkilerde de gerçeklikten koparak Türkiye'nin uluslararası itibarını aşındırdığını belirten Sezgin, "Gerçekçi ve güvenilir dış politika olmazsa itibarınız da gücünüz de tahrip olur. Düşe kalka dış politika olmaz" değerlendirmesi yaptı.