Ersoy: “9 ayda Türkiye’ye 45 milyon turist geldi"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam eden bakanlık bütçe görüşmelerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Ersoy, 2024 bütçe görüşmeleri kapsamında bakanlığının bütçesine dair sunumunu gerçekleştirdi.

Ersoy’un sunumunda dikkat çeken nokta, bu yıl Türkiye’ye gelen turist sayısının 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 45.2 milyona ulaşmış olmasıydı. Bakan, geçen yoğun sezonun değerlendirmesini yaparken ülkenin dört bir yanında yaz-kış sezonunda büyük bir hareketlilik yaşandığını vurguladı.

Yerli ve yabancı turistlerin Türkiye’de hem kışın hem de deniz, kum ve güneşin tadını çıkardığını belirten Ersoy, bu yıl Türkiye’nin dünya turizmi içinde uzun yıllardır olduğu gibi ilk 10’da değil, ilk 5’te yer aldığını da ekledi.

Bakan Ersoy’un sunumundan öne çıkan konular şöyle:

Sürdürülebilir turizm

“Turizmde önemli bir ilki de sürdürülebilirlik sahasında gerçekleştirdik. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile hükümet nezdinde anlaşma yapan ilk ülke olduk. 2022 yılında hazırladığımız ‘Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’ da Konsey tarafından tanınmışlık almaya hak kazandı.

Program kapsamında 10 Kasım 2023 itibarıyla toplam 7.805 tesis belge almıştır. Hedefimiz, yeni sezona kadar ülkemizdeki tüm konaklama tesislerinin ‘Sürdürülebilir Turizm Belgesine’ sahip olmasıdır. Konaklama sektörümüzle, bütün dünyada sürdürülebilir turizm konusunda örnek gösterilen ülkeyiz.

2022 yılında ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 71 artış göstererek 51,4 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı da 45,2 milyon kişi olmuştur.

Kişi sayısında olduğu gibi turizm gelirlerinde de ibre yine yükseliştedir. 2017 sonunda 65 dolar olan kişi başı gecelik gelir 2022 yılında 89 dolara, 2023 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 100 dolara yükselmiştir. Bu, 2017 yılına kıyasla yüzde 55’lik artışa tekabül etmektedir.

Turizm gelirimiz ilk 9 ayda 42 milyar dolar olup, Orta Vadeli Plan hedefi olan 55,6 milyar dolar ile de uyumlu şekilde gitmektedir.

Takdir edersiniz ki böylesi başarılar tesadüf eseri gerçekleşmez. Hedefimize katkı sunacak her unsuru, nitelikte ve nicelikte aynı şekilde yukarıya taşıdık, taşıyoruz. 2002 yılında yaklaşık 800 bin olan ülkemizdeki konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesini bugün itibarıyla 2,2 milyona yükselterek yüzde 175 artırmış olduk. Ayrıca, tesislerin tamamının Bakanlık Belgeli olmasını zorunlu hale getirerek, nitelikli turizm konusunda çok gerekli bir süreci de tamamlamaya yaklaştık.

Arkeolojik çalışmalar

Arkeoloji konusunda son olarak şunu ifade etmek isterim. Geleceğe Miras Projesi ile arkeolojik kazı çalışmalarımızın hem bütçelerini hem de lojistiklerini tarihinde görülmemiş bir oranda artırarak ekiplerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu sayede arkeolojik alanlarımızdaki yapıları bilimsel veriler ışığında çok kısa sürelerde ayağa kaldırarak antik kentlerimize ve bulundukları bölgenin kültür ve turizm potansiyeline katma değer kazandıracağız. Hedefimiz, son 60 yılda Türkiye’de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamaktır. Bu dönem ‘Türk Arkeolojisinin Altın Çağı’ olacaktır.

Ayıca çalışmalarımız neticesinde 2023 yılında toplam 3.016 eserimiz yurt dışından ait olduğu topraklara döndürülmüştür. 2002-2023 yılları arasında yurt dışından getirilen toplam eser sayımız da 12.076’ya yükselmiştir.

100.yıl etkinlikleri

Cumhuriyetimizin ‘100’üncü yılında 100 günde 11 Festival’ sloganıyla Türkiye Kültür Yolu Festivallerimizi gerçekleştirdik. Festivallerin sonunda 400’e yakın mekânda 5 binden fazla etkinliğe milyonlarca vatandaşımız katıldı. Festivallerimize her yıl 5 şehrimizi dâhil ederek Türkiye Kültür Yolu Festivalleri halkasını genişleteceğiz.

Kütüphaneler

Yürüttüğümüz yoğun çalışmalar ile Bakanlığımıza bağlı halk kütüphanelerinin sayısını 1.285’e çıkardık. 2018 yılında yaklaşık 321 bin m2 olan kütüphane kullanım alanı 2023 yılı sonu itibariyle %59 artışla 510 bin m2’ye yükseltilmiş olacaktır. Hedefimiz kütüphane kullanım alanını önümüzdeki 5 yıl sonunda en az 800 bin m2’ye çıkartmaktır. Son 5 yılda oturma kapasitemizi 97 bin kişiden 135 bin kişiye, üye sayımızı 2.8 milyon kişiden 5.6 milyon kişiye ve kitap sayımızı da 19 milyon adetten 24 milyona adede yükselttik.

Tiyatrolar

‘Tiyatro Hayatın İçinde’ anlayışı ile yola çıkarak sahne sayılarımızı arttırmayı; alternatif mekânlar ile oyunlarımızı salonlardan dışarıya çıkartıp şehre yaymayı hedefliyoruz. Eş zamanlı olarak, turne düzenimizi destekleyen kamyon, otobüs ve vagon sahne gibi mobil seçeneklerin adedini arttırarak tiyatronun halka, halkın tiyatroya ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

Son olarak destek rakamlarını komisyonda paylaşmak istiyorum. 2022-2023 sanat sezonunda 441 özel tiyatroya toplam 32 milyon TL destek verilmiştir. 2023-2024 sanat sezonunda, ilgili yönetmelik uyarınca başvurusunu eksiksiz tamamlayan 476 özel tiyatronun tümüne destek verilmek üzere 55 milyon TL ödenek sağlanmıştır.”