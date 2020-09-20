Ersin Tatar Yunan gazetesine konuştu: Federasyon madem ki olmuyor, diğer alternatif çözüm modelleri masaya gelmelidir

11 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar’dan Kıbrıs müzakereleri hakkında yeni bir açıklama geldi.

Yunanistan’da günlük yayınlanan Kathimerini gazetesinin "Toplum liderliğine seçilmeniz durumunda Kıbrıs Rum tarafı ve Türkiye ile olan ilişkilerde nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Tatar şöyle konuştu:

‘DİĞER ÇÖZÜM MODELLERİ MASAYA GELMELİ’

"Başka bir vesile ile de açıklamıştım ama yine açıklayayım; Ben görüşmelere açık bir Cumhurbaşkanı olacağım; ancak bu asla Crans Montana’da kalınan yerden devam edeceğim anlamına gelmez. Sayın Anastasiadis 2013’te Rum Yönetimi Başkanı seçildiğinde ne yapmıştı? Sayın Hristofyas’ın bıraktığı yerden devam etmemişti. Kimse benim Sayın Akıncı’nın bıraktığı yerden devam edeceğimi düşünmesin. Nasıl ki Sayın Anastasiadis 2013’te görüşmelere başlamak için bir dizi ön temas yapılmasını istemişti, bizim de bazı taleplerimiz olacak. Geniş, deneyimli, dünyayı ve Kıbrıs konusunu çok iyi bilen bir ekiple çalışacağım. Ekibim şu anda dahi günü günü gelişmeleri izliyor. Bizim en önemli hedefimiz öncelikli olarak hidrokarbon meselesini halletmek olacaktır. Bu meseleyi bile çözemezsek diğer konuları nasıl çözeceğiz? Bize göre bu konuyu gerçekler temelinde, hakkaniyet esasına dayalı olarak, karşılıklı anlayışla halledebilirsek diğer meselelerin çözümünde daha rahat olacağız. Kıbrıs konusunun çözümü ise artık uzamamalıdır. Federasyon madem ki olmuyor, diğer alternatif çözüm modelleri masaya gelmelidir. Bu düşüncelerimizi seçilir seçilmez bütün ilgili uluslararası örgütler ve ülkelere anlatacağız. Masaya oturacaksak eğer neyi görüşeceğimizi ve temel noktalarda uzlaşıp uzlaşmadığımızı, uzlaşamıyorsak ne olacağını önceden belirlemeliyiz."

‘SIKINTILAR ORTADAN KALKACAKTIR’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye karşıtı açıklamalarını eleştiren Tatar, "Türkiye bizim için, biz de Türkiye için çok önemliyiz. Türkiye bizim garantörümüz ve Anavatanımızdır. Tarihi, kültürel, sosyo-ekonomik çok güçlü bağlarımız vardır. Biz UBP olarak Türkiye ile iki devlet esasına dayalı olarak, karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde ilişkilerimizi en iyi, en ileri noktaya taşıma kararlılığında bir partiyiz. Bu anlayışımız Cumhurbaşkanlığı’na da yansıyacak, Sayın Akıncı döneminde Sayın Akıncı’nın Türkiye’ye yönelik yanlış sözleri ve eleştirileri nedeniyle ortaya çıkan sıkıntılar ortadan kalkacaktır" diye konuştu.