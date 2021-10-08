Ersin Tatar: Artık yeni bir siyaset var, Maraş açılımı bu siyasete güç verdi

Kapalı Maraş'ın bir bölümünün ziyarete açılmasının üzerinden bir yıl geçti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş açılımının Kıbrıs sorunu bağlamında bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

46 yıl aranın ardından bir bölümü yeniden ziyarete açıldı, bir yılda 250 bine yakın kişi ziyaret etti. Kapalı Maraş açılımının birinci yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllarca Türk tarafının gösterdiği iyi niyetin karşılık bulmadığını hatırlattı. Tüm eleştirilere ve inanmayanlara rağmen Maraş’ın bir bölümünün açılması adımını kararlılıkla attıklarını söyledi.

"Neticede federasyon görüşmelerinin son bulması iki devletlilik politikasının artık politikamız haline gelmesi, KKTC’nin ve tabii Türkiye’nin bunu desteklemesi ile artık yeni bir anlayış ve yeni bir politika. Bu politika bağlamında da Kapalı Maraş’ın açılması bu yeni siyasete güç kazandırmıştır. Artık eski dönem kapanmıştır. Bu federasyon mederasyon artık bu eski anlayış geride kalmıştır."