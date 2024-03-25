Ajans Haber'in "Meclis'te dolar dolu torba" haberi istifa getirdi!

Yerel seçime 6 gün kala, CHP'de istifa krizi yaşandı.

Bir dönem CHP'nin Bursa Yıldırım İlçe Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Ersin Şentürk, ilk olarak Ajans Haber'in kamuoyunun gündemine taşıdığı “Meclis’te dolar dolu torba” haberini hatırlatarak istifa etti.

Şentürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı istifa metninde şu ifadeler yer aldı;

"Değerli dostlar, bu yazıyı yazarken çok zorlandım. Dile kolay, yıllardır üyesi olduğum ve emek verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak kolay bir süreç değil fakat bunun sorumlusu İl Başkancığı Nihat Yeşiltaş ve ilçe Başkancığı İlhami Gün ile dönemin milletvekilleridir. Süreç içinde yaşadıklarımıza ve gördüklerimize, seçim sürecinde zarar vermeyelim diye sustuk. Ama bıçak kemiğe dayandı.

"Meclis odalarında dolaşan dolar poşetleri"

Aday belirleme süreçlerinde Meclis odalarına dolaşan dolar poşetleri iddiaları ayyuka çıkmış, adaylıkların liyakat ile belirlenme vaatleri dolar karşısında yenik düşmüştür.

"Hakkımı helal etmiyorum"

Ülkede halk, ekonomik buhran altında ezilirken, Cumhuriyet Halk Partisi açık ara seçimi kazanamıyorsa bu ayıp, mevcut yönetimlerin ve milletvekillerindir. Hak, hukuk, adalet naraları atıp en büyük haksızlıkları yapanlara hakkımı helal etmiyorum."