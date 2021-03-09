Ersin Destanoğlu'nu Fransızlar bırakmıyor!

Beşiktaş'ın bu sezon boyunca kalesini koruyan genç kaleci Ersin Destanoğlu'na transfer talepleri devam ediyor. Fransa'da Lyon'dan sonra Marsilya takımı da Ersin Destanoğlu'nu transfer etmek istiyor. İşte Ersin Destanoğlu'nun transferinde son durum...

Geçtiğimiz sezonun sonundan beri Beşiktaş kalesini koruyan Ersin Destanoğlu'nun istikrarlı performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekiyor.

Özellikle Fransa'dan takımların transfer listesinde yer alan genç kaleci için Lyon'un girişimde olduğu daha önce ifade edilmişti.

YİNE FRANSA'DAN TALİP

Fanatik gazetesinin haberine göre Lyon'dan sonra Marsilya takımı da Ersin Destanoğlu'nu transfer etmek istiyor. Fransız ekibinin, Beşiktaş ile temaslara başladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ

Siyah-beyazlı kulüp ise Ersin Destanoğlu'nun satışından kazanmak istediği parayı da belirledi. Beşiktaş, genç kalecisinin satışından 10 milyon Euro civarında bir gelir elde etmek istiyor.

Ersin Destanoğlu'nun performansı

Ersin Destanoğlu bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 22 maçta 18 gol yedi. 10 maçta ise kalesinin gole kapattı.