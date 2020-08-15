Erol Olçok’un oğlundan çok konuşulacak AK Parti yorumu

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, ülkesini müdafaa etmek için oğluyla birlikte sokağa inen Erol Olçok, FETÖ’cü hainlerin kurşunlarıyla şehit edildi. AK Parti camiasının yakından tanıdığı ve partinin reklam işlerini yürüten Erol Olçok’un oğlu Abdullah Tayyip Olçok da, babasıyla birlikte şehit düştü.

Ülkesi için bedenini siper eden 251 şehidimizle birlikte Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok da, isimlerini tarihe not düşürdü.

Yaşananların ardından Erol Olçok’un boşandığı eski eşi ve çocuklarının annesi Nihal Olçok, muhalif bir tavır takınarak AK Parti’ye karşı siyasi girişimlere dahil oldu. AK Parti’den kopan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partisine geçen Nihal Olçok, birtakım tepki çeken açıklamalarıyla da gündeme geldi.

“BU DAVADAN VAZGEÇMEDEN...”

Nihal Olçok’un muhalif duruşuna karşın, evlatları, FETÖ’ye karşı etkin mücadeleyi başlatan ve teröristleri hareket edemez hale getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin yanında yer alıyor.

Erol Olçok’un oğlu ve Abdullah Tayyip’in kardeşi Emir Olçok, AK Parti’nin kuruluşunun 19’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Olçok’un mesajında kullandığı, “İnandığım yolda yürüyerek, bu davadan vazgeçmeden, babamın yolunda, durmak yok yola devam” ifadeleri de ayrıca dikkat çekti.

Söz konusu mesajında Emir Olçok, “Babamın yaptığı kampanyalarla tanıdığım ve içinde büyüdüğüm Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 19. Yıl Dönümünü kutluyorum.İnandığım yolda yürüyerek, bu davadan vazgeçmeden, babamın yolunda, durmak yok yola devam” diye yazdı.

“DÜN NEYSEK BUGÜN DE OYUZ”

Emir Olçok, 2019’un Aralık ayında yaptığı bir paylaşımla da çok konuşulmuştu. Amcası Cevat Olçok’un yaptığı bir paylaşımı alıntılayan Emir Olçok, Erdoğan’ın yanında yer aldıklarını söylemişti. Amcası Cevat Olçok, kendisi ve kardeşinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen görüntülerini paylaşan Emir Olçok, “Biz dün neysek bugün de oyuz” ifaelerini kullanmıştı.