Erol Mütercimler İmam Hatip mezunlarını hedef aldı

Mütercimler, imam hatip mezunlarını sapıklık, ahlaksızlık ve sahtekarlıkla suçlayarak haddini aşan açıklamalara bulundu. Mütercimler'e sosyal medyadan tepki yağdı.

Dün akşam Haber Global TV ekranlarında büyük bir skandal yaşandı. Saynır Tezel'in moderatörlüğünde gerçekleşen programa İsmail Saymaz, Erol Mütercimler, Müfid Yüksel ve Hayri Kırbaşoğlu konuk oldu. Programa Erol Mütercimler'in haddini aşan sözleri damga vurdu. İmam hatip mezunlarını açıktan hedef alan Mütercimler, skandal ifadeler kullandı. Mütercimler, imam hatip mezunlarını ahlaksızlık, sapıklık ve sahtekarlıkla suçladı.

EROL MÜTERCİMLER'DEN KÜSTAH SÖZLER!



🔹Yazar #ErolMütercimler, katıldığı TV yayınında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler, 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. pic.twitter.com/cNcQ3ystAK — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 8, 2020

MÜTERCİMLER'DEN HADDİNİ AŞAN SÖZLER

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarını hedef aldı. Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakı, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) yapılan açıklamada "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in İmam-Hatip Camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır" denildi.