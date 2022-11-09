Erol Büyükburç'un tüm mirası tek kızına kaldı
Erol Büyükburç'un tüm mirasını kızı Evren Büyükburç'a bırakmasının ardından dava açan diğer kızlarına yargıdan kötü haber geldi.
Yedi yıl önce hayatını kaybeden sanatçı Erol Büyükburç'un yaklaşık 5 milyon dolarlık mirasını tek kızı Evren Büyükburç'a bırakmasının ardından başlayan yargı süreci sona erdi.
4 yıldır devam eden davanın karar duruşması İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Davaya Özlem Derya Büyükburç, Jeyan Büyükburç ve Esra Şimşek'in avukatı Dilan Şahin ile davalı Evren Büyükburç'un avukatı Işıl Bağatur katıldı.
Kararını açıklayan mahkeme, üç kız kardeşin açtığı davayı haksız bularak vasiyetnamenin iptali davasını reddetti. Mahkeme, "Kendi isteğiyle mirasını bırakmıştır.
Hukuken bir sorun yoktur" dedi. Büyükburç'un Etiler ve Beşiktaş'ta iki evi, Mecidiyeköy'de bir daire, Yalova-Çınarcık'ta yazlığı, bir arabası ve banka hesabında 300 bin lirası olan mal varlığı kızları arasında paylaşılamıyordu.