Erol Büyükburç'un tüm mirası tek kızına kaldı

Hukuken bir sorun yoktur" dedi. Büyükburç'un Etiler ve Beşiktaş'ta iki evi, Mecidiyeköy'de bir daire, Yalova-Çınarcık'ta yazlığı, bir arabası ve banka hesabında 300 bin lirası olan mal varlığı kızları arasında paylaşılamıyordu.