Erol Bulut: Şampiyonluk ateşini yeniden yakmalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, oyunculara Konya, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarının yeniden çıkışa geçmek için fırsat olduğunu anlatarak, 'Şampiyonluk ateşini yeniden yakmalıyız. Maç maç düşünerek yolumuza devam edeceğiz' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’de Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarını yeniden ayağa kalkmak için önemli fırsat olduğunu, bu 3 mücadelede alınacak galibiyetlerin camiada yeniden bir hava oluşturacağını kaydetti.

Şampiyonluk ateşini yeniden yakmayı planlıyor

Sarı-lacivertliler önce Konyaspor ve Gençlerbirliği engellerini kayıpsız geçmeyi, ardından da derbide Beşiktaş’ı yererek şampiyonluk ateşini yeniden yakmayı planlıyor.

"Puan kaybına tahammülümüz yok"

Ligde geride 13 haftanın kaldığını ve artık her maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu ifade eden Erol Bulut, “Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarını kazanarak yeniden ayağa kalkmalıyız. Şampiyonluk ateşini yeniden yakmalıyız. Maç maç düşünerek yolumuza devam edeceğiz. Konyaspor maçını kazanmak zorundayız. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız, ancak basit hatalar nedeniyle beklenmedik puan kayıpları yaşadık. Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Konyaspor maçıyla galibiyet serisinin başlangıcı olacak” ifadelerini kullandı. Genç teknik direktör bu 3 maçta alınacak galibiyetin hem takımı hem camiayı ileri götüreceğine de inanıyor.