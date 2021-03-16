Erol Bulut ile olmuyor: Sezon sonunda yollar ayrılacak

Kötü gidişatı tersine çeviremeyen Fenerbahçe’de, teknik direktör Erol Bulut’un bileti kesildi. Hatalarını kabul etmeyen ve takımda iyi giden şeyleri de bozan genç çalıştırıcı ile sezon sonu yollar kesin olarak ayrılacak. Beşiktaş derbisinin sonucu ise Bulut’un gidişini hızlandırabilir.

Sezon başından bu yana gerek oynattığı futbol, gerekse kadro tercihleri ve oyuncu değişiklikleri tartışılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, artık kredisini tamamen tüketti. Kendi hatasını kabul etmeyen genç teknik adam, oyuna müdahale edememesi ve yaptığı değişikliklerle bir çok maçı rakibe verdi. Sarı-lacivertli yönetimde Erol Bulut’un gönderilmesini isteyen yöneticiler bulunuyor. Yönetim, daha önce sezon sonuna kadar devam edeceğini açıkladığı Erol bulut ile sezon sonunda kesin olarak yollarını ayıracak. Ancak Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda sezon bitmeden teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrılabilir.

ORTA SAHAYI BOZDU

Oyuna müdahale edemeyen, takım içerisinde düzeni sağlayamayan Erol Bulut, futbolcular üzerinde de inandırıcılığını ve otoritesini kaybetmiş durumda. Son maçlarda iyi bir uyum yakalayan Sosa-Mert Hakan-Pelkas orta saha üçlüsünü Luiz Gustavo’yu oynatabilmek için bozan Fenerbahce çalıştırıcısı, düşük orta saha dinamizminin sonucunda savunma arkasına atılan her top tehlikeli pozisyona döndü.

Hücum ve orta saha hattı arasındaki problem savunmada sonuçlandı. Pelkas’ı sol kanada hapseden Erol Bulut, oyun içerisinde hamle yapamadı. Bulut, halen oyun sistemini oturtamazken, futbolcuların hangi pozisyonda oynadığı belli değil. Bulut’un eksiklikleri olarak rakipleri analiz edememesi, oyuncularla iletişim kuramaması, krizi yönetememesi, futbolcuların güvenini kazanamaması ve takımda iyi giden şeyleri bozması hataları olarak gösteriliyor.

KRİTİK GÖRÜŞME

Fenerbahçe’de yönetim ve sportif direktör Emre Belözoğlu, Beşiktaş derbisi öncesi bir araya gelecek. 21 yıl sonra Kadıköy’de gelen Gençlerbirliği yenilgisinin ardından takımdaki son durum, teknik direktör Erol Bulut’un durumu ve hakem kararları ile ilgili görüşme gerçekleştirilecek. Sarılacivertli takımın elde ettiği başarısız sonuçların tartışılacağı görüşmede nasıl bir aksiyon alınacağı merak edilirken, kritik kararların çıkması da bekleniyor.