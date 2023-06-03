Erol Bulut Cardiff City ile anlaşmaya vardı!

Son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran, bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Erol Bulut'un yeni durağı İngiltere oldu.

48 yaşındaki teknik adam, İngiltere Championship ekibi Cardiff City ile anlaşmaya vardı.

Galler ekibi, Erol Bulut'un takımın başına getirildiğini resmen açıkladı.

Erol Bulut, kariyerinde daha önce sırasıyla Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yı çalıştırmıştı.

Bulut, 2020-2021 sezonunda görev yaptığı Fenerbahçe ile 34 maça çıkarken, 2,00 puan ortalaması yakalamıştı.

Başkanlığını 2013 yılından beri İngiliz vatandaşlığı bulunan Kıbrıslı Türk iş insanı Mehmet Dalman'ın üstlendiği Cardiff City, sezonu 49 puanla küme düşme hattının hemen üstünde 21. sırada tamamlamıştı.