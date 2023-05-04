Eroğlu, baraj projeleri sürecini kitaplaştırdı!

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yazdığı kitaplar ve projelerin yapım aşamasında yaşanan gelişmeleri anlattı.

Ilısu ve Yusufeli barajlarının yapımını engellemek için çaba gösterildiğini ifade eden Eroğlu, Yusufeli Barajı için kredi verecek kuruluşların da kendilerini oyaladıklarını belirtti.

Bunun üzerine konsorsiyuma "6 ay içinde yap-işlet-devret ile yapın. Devlet bir kuruş size borçlanmayacak, Hazine garantisi yok. Her türlü masraf size ait. Sadece elektriği satın." dediklerini aktaran Eroğlu, "Projeyi kendimiz yaptık. Kendi mühendislerimiz, kendi müteahhitlerimiz, öz kaynakla bu barajı bitirdik. Barajın maliyeti çok yüksek olacaktı, iyi ki bunu yapmışız. Yollar, tüneller, yeniden yerleşim alanları, bütün alanların yapımı 35 milyar TL'ye mal oldu. 7 yılda kendisini ödeyecek." diye konuştu.

Yeni yerleşim yerine taşınacak Yusufeli sakinlerinin, kendilerine önerilen yerleri ilk etapta kabul etmediklerini, sonra kendisine Yansıtıcılar mevkisine taşınmak istediklerini ilettiklerini aktaran Eroğlu, o dönemde bir bakanın "Buraya inşaat mümkün değil." itirazına, "Vatandaş istedi, biz yapacağız." karşılığını verdiğini kaydetti.

Eroğlu, yeni yerleşim yeri projesini inceleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Veysel Hoca, bu yöre mimarisine uygun değil." demesi üzerine yeni bir proje çizildiğini dile getirdi.

Yusufelili vatandaşların Yusufeli Barajı'na "Yusufeli Recep Tayyip Erdoğan Barajı" adının verilmesini istediklerini söyleyen Eroğlu, "Çoruh Nehrine Altın Gerdanlıklar" isimli kitabında da yer verdiği, kendisine hitaben yazılan bu talebi basın mensuplarıyla paylaştı.

Veysel Eroğlu, "Yusufeliler, 'Ben bu konuda yetkili değilim.' dememe rağmen bana yazı gönderdiler." dedi.