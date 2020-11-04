Ermenistan'ın SU-25 savaş uçağı düşürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağının daha düşürüldüğünü bildirdi. Böylece Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu.
MSB, sosyal medya hesabında Azerbaycan'ın, işgalci Ermenistan'a ait savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlık yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 4, 2020
MSB: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağı düşürüldü. Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu." pic.twitter.com/SvE1Mj1G8X
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