Ermenistan'ın SİHA korkusu gündemi altüst etti

Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı yeniden kazanma mücadelesi devam ediyor.

27 Eylül'de başlayan çatışmalar ara vermeden sürse de Ermenistan cephesinde büyük zayiat var.

Bir süre cephe hattına giden Harutyunyan ve korumalarının SİHA korkusu kameralara yansıdı.

Ortaya çıkan görüntülerde korumalar tedirgin bir şekilde havayı izliyor.

Ermenistan komuta kademesindeki SİHA korkusu gidererek artmakta.



The fear of the Armed UAVs on Armenian military command continues to increase. pic.twitter.com/VDf3l6FZ27