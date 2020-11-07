Ermenistan'ın saldırılarında 1 Azerbaycanlı sivil daha yaşamını yitirdi

Ermenistan ordusunun, Berde ilinin Yeni Eyrice köyüne gerçekleştirdiği topçu saldırısında 1 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Berde iline top ve füzelerle saldırdığı bildirildi.

Açıklamada, Yeni Eyrice köyünde bir eve mermi isabet etmesi sonucu 16 yaşındaki Şahmalı Rehimov'un hayatını kaybettiği, evin de ciddi hasar gördüğü belirtildi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 27 Eylül'den bugüne kadar 92 sivil yaşamını yitirmiş, 404 sivil yaralanmıştı.