AjansHaber.com.tr Dünya Saldırı hazırlığındaki savaş uçakları düşürüldü

Ermenistan'ın 2 adet 2U-25 savaş uçağı düşürüldü

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan ordusuna ait Rus yapımı iki adet SU-25 savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu, son olarak verdiği kayıplarla büyük darbe aldı. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın 2 adet Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Azerbaycan ordusu bugüne kadar Ermenistan'a ait toplam 8 adet savaş uçağını düşürdü. 

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