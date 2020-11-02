Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a küstah tehdit

Ermenistan'ın Azerbaycan'ı vurmasıyla başlayan çatışmalar 37'nci gününe girdi. Sahada ağır bir yenilgi alan Ermenistan, son çareyi Rusya'dan yardım istemekte bulurken, bekledikleri desteği alamadı. Buna rağmen tehditler savurmaya devam eden Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü "Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor" ifadelerini kullandı.

Ermenistan kuvvetleri 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldı ve füzeli saldırı yaptı. Bu saldırının ardından kendisini savunmaya geçen Azerbaycan, 37 günlük süreçte sahadaki Ermeni unsurlarını etkisiz hale getirdi. Azerbaycan'ın saldırıları karşısında çaresiz kalan Ermenistan askerleri cephelerden kaçarken, Erivan yönetimi 3 kez ateşkes istedi ve 3'ünü de ihlal etti.

ERMENİSTAN'IN SAVAŞ SUÇU İŞLEDİĞİ KABUL EDİLDİ

Son olarak iki ülke arasında sivil hedeflerin vurulmayacağı yönünde anlaşma sağlanırken, Ermenistan bu anlaşmaya da sağdık kalmadı ve Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam etti. Ermenistan'ın Berde'ye düzenlediği saldırısında 21 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Af Örgütü Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini ve saldırılarda misket bombası kullandığını resmetti.

AZERBAYCAN'DAKİ UÇAKLAR BİRÇOK DEVLETİ RAHATSIZ ETTİ

Buna rağmen hiçbir devlet Ermenistan'ın karşısında durmazken, uluslararası kamuoyunu rahatsız eden durum Azerbaycan'da bulunan savaş uçakları oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uçakların kullanılmadığını defalarca söylerken, Ermenistan'a herhangi bir destek verilmesi durumunda uçakların havalanabileceğini vurguladı.

"YENİ SÜRPRİZLER BEKLİYOR"

Türkiye çatışmaların ilk gününden bugüne kadar Azerbaycan'ın yanında dururken, her süreçte destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Ermenistan Türkiye'ye karşı da cephe alırken, Ermeniler'den tehdit niteliğinde bir açıklama geldi. Ermeni Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, "Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor" ifadelerini kullandı.