Ermenistan'dan Türk SİHA'sı itirafı

Azerbaycan ordusunun Karabağ başarısında büyük yeri olan Türk SİHA'ları konuşulmaya devam ediyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Servisi eski başkanı Hagopyan, 'Rus elektronik karşı önlem sistemleri Türkiye'den alınan Türk İHA/SİHA'ları karşısında 4 gün dayanabildi.' diye konuştu.

Hakobyan, Türk İHA'larına ilişkin "En modern Rus elektronik karşı önlem sistemleri Pole-21, Karabağ'da Bayraktar İHA/SİHA'larının faaliyetini 4 gün dengeleyebildi, ondan sonra işlevsiz kaldı." açıklamasında bulundu.

TÜRK İHA'LARI SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Rusya'nın İzvestiya gazetesi de Türk İHA'ları için "Ermeni güçleri Türk İHA'lar karşısında çaresiz kaldı." diye yazmıştı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.