Ermenistan'dan teröristleri çekme yasası

Yasa ile, para karşılığında savaşacak asker ve teröristleri, Karabağ'da Azerbaycan'a karşı savaştırmayı amaçlanıyor.

İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'ın desteklediği ayrılıkçı sözde Karabağ rejimi, yeni kabul ettiği yasa tasarısı ile bölgeye paralı asker ve terörist çekmeye çalışıyor.

Sputnik Ermenistan'ın haberine göre yasa, paralı askerlerin işgal altındaki topraklarda Azerbaycan'a karşı savaşmasını şart koşuyor.

Karabağ'ın ayrılıkçı sözde lideri Araik Harutyunyan belgeyi onayladı.

Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, Ermenistan tarafının Azerbaycan'la olan savaşının, özellikle Ortadoğu'dan paralı asker ve teröristleri cezbettiği belirtildi. Azerbaycan, bu konuya ilişkin elindeki verileri resmen açıklamıştı.

Ermenistan hükümeti, ayrılıkçı rejim aracılığıyla bu yasayı kabul ederek, Karabağ savaşına terörist ve paralı askerlerin dahil olduğunu teyit etti. Ayrıca, bu yasadışı faaliyetin gelecekte de devam edeceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

- AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ ATEŞKES

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu, bir operasyon başlatmış ve operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi saat 12.00’dan geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ateşkes üzerinden henüz 24 saat geçmeden Ermenistan ordusu, dün ülkenin 2'nci büyük kenti olan Gence'deki sivillerin yerleşim birimine füze ile saldırması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi de yaralanmıştı.