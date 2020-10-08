Ermenistan'dan Azerbaycan'a alçak saldırı

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da bozguna uğrayan Ermenistan güçleri, Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında, Tochka-U tipi balistik füze kullanıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Berde şehrindeki sivil yerleşim alanlarına Tochka-U füzesiyle saldırdı.

Bakanlıktan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada da, "Daha önce, Ermeni Silahlı Kuvvetleri Tochka-U taktik füze sistemini kullandı. Füzelerden üçü, düşman askeri teçhizatının eski ve kalitesizliği nedeniyle patlamadı" ifadeleri kullanılmıştı..

Öte yandan daha önce Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine Tochka-U füzesiyle saldırı anlarına ilişkin görüntüler, Ermenistan ordusuna ait Telegram hesabından yayımlanmış, paylaşım uluslararası tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

Öte yandan Ermenistan ordusunun saldırıları nedeniyle 27 Eylül'den bu yana 31 sivil hayatını kaybetti.