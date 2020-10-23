Ermenistan'da Rus yanlısı muhalif lider serbest bırakıldı

Rusya yanlısı çizgisiyle bilinen Ermenistan Ana Muhalefet lideri Gagik Tsarukyan, Karabağ'daki çatışma başlamadan 2 gün önce tutuklanmıştı. Tsarukyan, Müreffeh Ermenistan Partisi lideri Gagik Tsarukyan 100 milyon dram kefaletle serbest bırakıldı.

Erivan Mahkemesi, Müreffeh Ermenistan Partisi liderinin kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Müreffeh Ermenistan Partisi Başkanı Gagik Tsarukyan'ın iki aydır tutukluydu. Tsarukyan, büyük ölçekli vergi kaçakçılığının yanı sıra seçmenlere rüşvet vermek ve büyük arsalara el koymakla suçlanıyordu. Tsarukyan'ın Haziran ayında parlamento tarafından dokunulmazlığı kaldırılmıştı.