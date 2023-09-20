Ermenistan'da olaylı gece
Azerbaycan'ın, Karabağ'da terörle mücadele önlemlerini yürürlüğe koymasının ardından Ermenistan'ın başkenti Erivan hareketlendi. Barış vaadini yerine getirmeyen Başbakan Paşinyan yönetimi protesto edildi.
Bir grup Ermeni protestocu da Rus Büyükelçiliğine yürüyerek, elçiliğin girişini kapattı.
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Moskova, büyükelçiliğin açılması için Ermenistan’a nota verdi.
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Göstericiler, Karabağ bölgesinde yürütülen antiterör hareketinin durdurulmasına yönelik talepleri yerine getirilene kadar büyükelçiliğe giriş ve çıkışa izin vermeyeceklerini bildirdi.
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Büyükelçilik personelinin binada mahsur kaldığı belirtiliyor.
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