Ermenistan'da asker aileleri Savunma Bakanlığı önünde bekliyor

Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı yenilgiye uğramasının ardından Rusya’nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında anlaşma imzalandı.

Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra Başbakan Nikol Paşinyan ülkesinde “hain” olarak nitelendirilmiş anlaşma sonrası 17 siyasi parti sokağa çıkarak anlaşmadan sorumlu tuttukları Paşinyan’ın istifasını istedi.

HALKIN ÖFKESİ DİNMİYOR

İmzalanan Dağlık Karabağ anlaşması sonrasında Ermenistan'da halkın öfkesi dinmiyor.

Anlaşma tarihinden bu yana çok sayıda protestoya sahne olan Ermenistan'da bu kez de asker aileleri Savunma Bakanlığı'nı basıp burada evlat nöbeti tutmaya başladı.

Bakanlığa gelen anne ve babalar "Evlatlarımız nerede", "Çocuklarımız geri getirin" sloganları attı.