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Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi

AFAD, Ermenistan'da saat 21.25'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.25'de Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 5,61 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Iğdır başta olmak üzere Kars, Ardahan ve Ağrı'da da hissedildi.

Gürcistan'da da deprem oldu

Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ülkede yerel saatle 22.25'te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Samtkhe-Javakheti bölgesindeki Sameba köyü olan deprem, başkent Tiflis'te de hissedildi.

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