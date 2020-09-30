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Ermenistan'a ''üst düzey'' darbe!

Azerbaycan ordusu, yüksek rütbeli Ermeni subayların toplandığı bir sığınağı imha etti.

Azerbaycan ordusunun isabetli bir saldırısı sonucunda, yüksek rütbeli Ermeni subayların toplandığı bir sığınak imha edildi.

Azerbaycan Basın Ajansı'nın (APA) bildirdiğine göre , askeri kaynaklar, saldırının Harop kamikaze İHA tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sığınakta bir general, birkaç albay ve diğer üst düzey Ermenistan Silahlı Kuvvetleri görevlilerinin bulunduğu belirtildi.

Askeri kaynaktan yapılan açıklamada, "Darbenin şiddeti, sığınaktan kimsenin kaçamadığını gösteriyor," ifadeleri kullanıldı.

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