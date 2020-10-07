Ermenistan'a desteğe giden teröristler için Rus istihbaratından uyarı

Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında Azerbaycan'a karşı Ermenistan'dan başlayan saldırı, kısa sürede alevlendi. Sivillerin yaşadığı köylere yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle masum insanların hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan ordusu, Türk SİHA'larını havalandırarak işgalci Ermenileri köşeye sıkıştırdı.

TERÖRİSTLER KARABAĞ'DA TOPLANDI

Ermenistan'a ilk destek ise PKK'dan geldi. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Suriye ve Irak'tan gelen PKK bağlantılı teröristlerin Karabağ'da Ermenistan adına savaştığı belirtildi.

RUSYA'YA KAÇABİLİRLER

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi sürerken, Rusya'dan yeni bir uyarı geldi. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, "Karabağ'ın teröristler için bir çıkış noktası haline gelebileceğini" söyledi. Narışkin, bu kişilerin Rusya topraklarına girebileceği uyarısında bulundu.