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Ermenistan’a ait uçaksavar sistemi nokta atışıyla imha edildi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; Ermenistan'a ait “M-55” uçaksavar sisteminin nokta atışıyla imha edildiği kaydedildi.

Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor.

NOKTA ATIŞI!

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hocavend yönündeki yüksekliklerden birinde Ermenistan'a ait "M-55" uçaksavar sisteminin nokta atışıyla imha edildiği kaydedildi. Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.

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