Ermenistan'a ait S-300 imha edildi

Bakanlık, "Ermenistan, Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırıyor. İlk bilgilere göre isabet alan yerleşim yerleri ve yaralılar var" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

2 BİN 300 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi.

BİR S-300 İMHA EDİLDİ

Dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm cephe hattında askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi.