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Ermenistan'a ait askeri araç ve teçhizatlar

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlattığı operasyonlar devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, el koyduğu Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlattığı operasyonlar devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı.

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun taarruz taburunun sancağını ele geçirmişti.

 

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