Geçtiğimiz hafta, Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya davet etmesinden sonra başlayan iç karışıklık devam ediyor. Tepki göstermek için Erivan'da toplanan muhalif göstericiler hükümet binasını bastı.

Azerbaycan'a karşı alınan ağır yenilginin ardından Karabağ'dan çekilmek zorunda kalan Başbakan Nikol Paşinyan ülkesinde istenmeyen adam ilan edilmişti.

ORDU PAŞİNYAN'IN İSTİFASINI İSTEDİ

Azerbaycan ile yapılan anlaşmadan sonra ülkede iç karışıklık başlarken, geçen hafta ordu yayınladığı bildiri ile Paşinyan'ı istifaya davet etti. Paşinyan bu bildiriyi 'darbe girişimi' olarak nitelendirdi ve destekçilerini sokağa çağırdı.

HÜKÜMETTEKİ KUTUPLAŞMA SOKAĞA YANSIDI

Genelkurmay Başkanını görevden alan Paşinyan'ın bu talebi Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından kabul edilmedi. Hükümette yaşanan kutuplaşma halka da yansıdı ve sokaklarda Paşinyan destekçileri ile karşıtları birbirine girdi.

HÜKÜMET BİNASI BASILDI

Reuters'ın haberine göre Erivan'da toplanan muhalif göstericiler hükümet binasını bastı.