Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı görevden alındı

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı. Öte yandan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, askeri üniformayı giyip "Başkomutan" sıfatıyla Savunma Bakanlığında askeri kurmaylarıyla beraber toplantı yaptı.

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan ederken, karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ERMENİSTAN DAĞILDI: GÖREVDEN ALDILAR!

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı.