Ermenistan Türk gazetecileri hedef aldı!

Basın mensupları olayda yara almadı. Şehirde isabet alan yerleri görüntülemeye çalışan AA, TRT ve İHA ekiplerinin bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü.

BASIN MENSUPLARI SON ANDA KURTULDU!



🔹#Azerbaycan'da yoğun havan mermilerinin düştüğü Terter kentinde görüntü almaya giden basın mensupları, havan mermisinin 50 metre yakınına düşmesiyle büyük korku yaşadı.

🔹Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi. pic.twitter.com/vUefjOusqX — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 3, 2020

Sivilleri katletmekten çekinmeyen Ermenistan bir kez daha gazetecileri hedef aldı. Sınır hattındaki gerilimi görüntülemek için Terter kentine giden gazeteciler Ermeni ordusunun ateşine hedef oldu.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Terter şehrine yönelik yoğun saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatte şehir merkezine iki binin üzerinde havan mermisi isabet etti.

Bölgede bulunan Türk basın mensupları saldırılara maruz kalan kenti görüntülemek için bölgeye gitmiş, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerinde yaptığı tahribatı görüntülüyordu. TRT, Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı'nın bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü. Ateş altında kalan gazeteciler, saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu

Ermenistan ordusu daha önce de Türk basın mensupları ve yerel gazetecileri top atışları ile hedef almıştı.