Ermenistan sivillerin çatışma bölgesinden çekilmesini engelliyor
Ermenistan, işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinde sivillerin çatışma bölgesinden ayrılmasına izin vermiyor.
Azerbaycan'a saldırarak sivilleri hedef alan Ermenistan, işgal altında bulundurduğu Dağlık Karabağ'da sivillerin bölgeden ayrılmasına izin vermiyor. PKK/YPG'nin taktiği olan sivillerin canlı kalkan yapılması acımasızlığını, terör örgütlerine desteği ile tanınan Ermenistan'da uygulamaya başladı.
ERMENİSTAN SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPIYOR
Azerbaycan Ordusu Basın İşleri Başkanı Albay Dargahli: "Ermenistan ordusu, Ermenistan ve işgal bölgeleri arasında kontrol noktaları oluşturdu. Amaçları sivillerin ve Ermeni askerlerin kaçmasını engellemek. Bu noktalarda ciddi olaylar yaşandı, ölü ve yaralılar var." açıklamasında bulundu.
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