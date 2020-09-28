Ermenistan sivillerin çatışma bölgesinden çekilmesini engelliyor

Azerbaycan'a saldırarak sivilleri hedef alan Ermenistan, işgal altında bulundurduğu Dağlık Karabağ'da sivillerin bölgeden ayrılmasına izin vermiyor. PKK/YPG'nin taktiği olan sivillerin canlı kalkan yapılması acımasızlığını, terör örgütlerine desteği ile tanınan Ermenistan'da uygulamaya başladı.

ERMENİSTAN SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPIYOR

Azerbaycan Ordusu Basın İşleri Başkanı Albay Dargahli: "Ermenistan ordusu, Ermenistan ve işgal bölgeleri arasında kontrol noktaları oluşturdu. Amaçları sivillerin ve Ermeni askerlerin kaçmasını engellemek. Bu noktalarda ciddi olaylar yaşandı, ölü ve yaralılar var." açıklamasında bulundu.