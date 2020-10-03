Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sivilleri hedef alan saldırıları sürüyor. Saldırılarda 20'den fazla Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Tovuz bölgesini, Ağdam bölgesindeki Güzelli yerleşim yerini, Barda bölgesindeki Tatar şehrini, Shikharkh yerleşim yerini ve Soğanverdiler köyünü bombaladığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin, Şemkir'deki Sabirkend yerleşimine roket, Ağdam'daki Güzelli yerleşimine ise top mermisi ile saldırdığı ifade edildi.

Ermenistan ordusuna ağır darbe

Azerbaycan ordusu ise, Ermenistan silahlı kuvvetlerine darbe üstüne darbe indiriyor.

30 yıla yakın süredir işgal altında olan topraklar birer birer alınıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrail-Fuzuli istikametinde, direnişi kırılan Ermenistan güçlerinin geri çekilmek zorunda kaldığını açıkladı. Açıklamaya göre, Murov Dağı yönünde de durum, Azerbaycan ordusunun kontrolünde. Ağdere ilinin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı. Ağdere'ye giden 3 yoldan 2'si Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. Çatışmalarda, çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi. Çatışmanın izlerini taşıyan araçlar, Azerbaycan'ın askeri bir kışlasında tutuluyor.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.