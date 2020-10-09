Ermenistan ordusuna katılan Fransız: Burada binlerce ölü var

Karabağ’a giden Ermeni asıllı Fransa vatandaşı Artur Oganisyan, Rus basınına, "(Ermeni hükümeti) insanları aldatıyor, 18 yaşındaki askeri cepheye sadece makineli tüfekle gönderiyorlar. Hattımızda gözümün önünde 200 kişi öldü. Toplamda binlerce ölü var" dedi.

Azerbaycan işgal altındaki Dağlık Karabağ’ı adım adım özgürleştirirken, aldığı darbelerle dağılan Ermenistan ordusundan çarpıcı itiraflar gelmeye başladı. Hem teslim olan, hem de savaşa gönüllü olarak katılan bazı Ermeni askerlerin yaptığı açıklamalar, Ermenistan ordusunun durumunu ortaya koydu. Gönüllü olarak Karabağ’a giden Ermeni asıllı Fransa vatandaşı Artur Oganisyan Rus basınına yaptığı açıklamada Erivan yönetiminin insanları aldattığını söyledi.

"NE SİLAH VAR NE MERMİ"

Cebrail’de cephe hattında savaştığını Azerbaycan ordusunun bölgeyi ele geçirilmesinden sonra geri döndüğünü ifade eden Oganisyan, şunları anlattı: "(Ermeni hükümeti) insanları aldatıyorlar, 18 yaşında bir askeri cepheye sadece makineli tüfekle gönderiyorlar. ‘Üzgünüz, mermi yok, tank yok’ diyorlar. Orada hiçbir şey yok! Dün Hadrut’taydık, memurlar gelmişti. Komutanı yargılayacaklarını söylediler. Gece gençleri topladı ve onlara Cebrail’den ayrılmalarını söyledi. Liderliğin emrine karşı geldi. Komutan, ‘Onlar çocuklar, 10 günlük asker. Bunlar nereye gidecek’ dedi. Makineli tüfek, uçaklara ve toplara karşı... Hattımızda gözümün önünde 200 kişi öldü. Toplamda binlerce ölü var. Bu savaşı izledikten sonra her şeyi vereceğimizi anladım."

KOMUTANLAR ÇEKİLMEK İSTİYOR

Teslim olan bir Ermeni askerinin görüntüleri de Azerbaycan basını tarafından yayınlandı. Görüntülerdeki asker cepheye zorla gönderildiğini iddia ederek Başbakan Paşinyan’a küfür etti. Ermenistan ordusunda cephe hattında da anlaşmazlıklar devam ediyor. Bazı cephelerde lojistik eksiklikler nedeniyle savaşmak istemeyen komutanlar "askerlere geri çekilme konusunda telkinde bulunmakla" suçlandı. İddiaları Ermenistan Başbakanı Paşinyan da doğruladı.

CESETLERİMİZİ TOPLAYAMIYORUZ

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından her gün yeni görüntülen yayınlanmasına rağmen ölü sayısını 360 olarak açıklayan Ermeni ordusu kayıplarını daha fazla gizleyemez oldu. Cephedeki askerlerden haber alamayan vatandaşların baskısı üzerine Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklama yapmak zorunda kaldı. Bakanlık temsilcisi Artsrun Hovhannisya, "Çatışma bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Bu da ölenlerin cesetlerini bulmayı zorlaştırıyor. Bu savaş tamamen farklı. Özür diler ve anlayışlı olmanızı rica ederiz" dedi.

KAYIP ÜSTÜNE KAYIP

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan kayıp vermeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs topu, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracının imha edildiğini açıkladı. Azerbaycan ordusu, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırı gerçekleştiren Ermenistan’a ait bir kamikaze İHA’yı vurarak düşürdü. Sahada büyük bir hezimet yaşayan Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve araç ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da 5 Ekim’de işgalden kurtarılan Horadiz’in görüntülerini paylaştı.