Ermenistan ordusu ölüme terk edildi!

İşgal ettiği Karabağ topraklarından Azerbaycan sivil yerleşim alanlarına kalleşçe saldıran Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun harekete geçmesiyle adeta bozguna uğradı.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusunun, aç ve susuz bir şekilde kaderine terk edildiği görülüyor.

"Bu yağış altında üçüncü günümüz, yiyecek yok, insan yok, asker yok... Beni buraya bıraktılar, kendileri de çekip gittiler. Bizi hiç kimse umursamıyor."



Ermenistan Ordusu'nda çöküş başladı. Ermeni askerler Karabağ'da çatışma bölgelerinden ya kaçıyor ya da gitmeyi reddediyor. pic.twitter.com/xFnYcjajHA — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 27, 2020

Görüntüler, Ermeni ordusunun içler acısı durumunu gösterirken, işgalci orduda kaos ve kıtlığın hakim olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Görüntülerde, bir grup Ermenistan askerinin 3 gündür aç ve susuz olduğu ve kimsenin onlarla ilgilenmediği belirtiliyor.

Görüntülerdeki konuşmalar şu şekilde:

Bakın, bu ikinci gün. Armavir ilinden insanlar, diğer illerden... Üç gündür yağmur var bir şey yemedik. Yemek yok, insan yok, asker yok. Bizi buraya getirip gittiler. Kimse bizi düşünmüyor. Üç gündür durumumuz bu.