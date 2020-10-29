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Ermenistan ordusu askerleri böyle havaya uçtu

Karabağ'da insani amaçlı olarak yapılan ateşkesi bozmaya devam eden Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın intikamı acı oldu. Aliyev'in intikam yemini sonrası Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde çok sayıda Ermenistan askerinin öldürüldüğü görülüyor.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden sürerken, Ermenistan ordusu saldırılar nedeni ile geri çekilmeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İnsani amaçlı ateşkesi bozup sivillere saldıran Ermenistan'a ait hedeflerin vurulduğu bildirildi. SİHA ile vurulan hedeflerde çok sayıda Ermeni askerin de etkisiz hale getirildiği görüldü.

ALİYEV, BERDE SALDIRISI İÇİN DE İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Berde sakinlerinin intikamını savaş alanında alacaklarını duyurdu.

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