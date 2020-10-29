Ermenistan ordusu askerleri böyle havaya uçtu

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden sürerken, Ermenistan ordusu saldırılar nedeni ile geri çekilmeye devam ediyor.

#SONDAKİKA#Azerbaycan Ordusu, sivil yerleşim noktalarına haince saldıran Ermeni unsurlarını imha etmeye devam ediyor. pic.twitter.com/KRbz9wVK1q — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 28, 2020

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İnsani amaçlı ateşkesi bozup sivillere saldıran Ermenistan'a ait hedeflerin vurulduğu bildirildi. SİHA ile vurulan hedeflerde çok sayıda Ermeni askerin de etkisiz hale getirildiği görüldü.

ALİYEV, BERDE SALDIRISI İÇİN DE İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Berde sakinlerinin intikamını savaş alanında alacaklarını duyurdu.