Ermenistan mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu

Ermenistan cephe hattında insani ateşkese uymuyor. Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermeni askerleri geri püskürtüldü. Cephe hattındaki sivil yerleşim yerlerine bu sabah da ateş açıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Terter'e düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 sivilin de yaralandığını açıkladı.

"Bu sadece kan dökülmesine yol açacak"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabundan yaptığı açıklamada, "Ermeni hükümetine ve halkına açık mesaj gönderdim: Kurtardığımız topraklarımızı geri alma girişimlerini bırakmalılar. Bu sadece yeni kayıplara ve kan dökülmesine yol açacak" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar 27 Eylül günü, Ermenistan'ın saldırısı üzerine başladı. Karşı taarruza geçen Azerbaycan ordusu, bir kent ve iki kasaba dahil 45 yerleşim birimini işgalden kurtardı.