Ermenistan Meclis Başkanı linç edildi
Ermenistan'ın yenilgisi üzerinde ülkede karışıklık çıktı. Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, göstericiler tarafından lince uğradı.
Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan karşısında büyük bir zafer kazandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kazandıkları zaferi canlı yayında bildirdi.
İmzalanan anlaşma sonrasında, Azerbaycan halkı sokaklara döküldü ve zaferi coşkuyla kutladı.
Karabağ ateşkes anlaşması sonrası Erivan'da Ermeniler parlamento binasını işgal ederek Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ı linç ettiler. pic.twitter.com/QqCuZIekJG— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 10, 2020
MECLİS BAŞKANI LİNÇ EDİLDİ
Ancak durum Ermenistan'da tam tersi durumda. İşgal ettiği toprakları kaybeden Ermenistan'da halk sokağa indi.
Büyük tepki toplayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, korkudan Soçi'ye kaçtı. Meclis binası ve Başbakanlık ofisini basan halk öfkeyle her yeri dağıttı.
Halk tarafından yakalanan Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, protestocular tarafından linç edildi.
ASALA LOGOLU ARAÇLAR GÖRÜLDÜ
Ayrıca, hükümet ve Cumhurbaşkanlığı binası önünde ASALA terör örgütü logosu bulunan araçlar görüldü.
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