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Ermenistan Meclis Başkanı linç edildi

Ermenistan'ın yenilgisi üzerinde ülkede karışıklık çıktı. Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, göstericiler tarafından lince uğradı.

Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan karşısında büyük bir zafer kazandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kazandıkları zaferi canlı yayında bildirdi.

İmzalanan anlaşma sonrasında, Azerbaycan halkı sokaklara döküldü ve zaferi coşkuyla kutladı.

MECLİS BAŞKANI LİNÇ EDİLDİ

Ancak durum Ermenistan'da tam tersi durumda. İşgal ettiği toprakları kaybeden Ermenistan'da halk sokağa indi.

Büyük tepki toplayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, korkudan Soçi'ye kaçtı. Meclis binası ve Başbakanlık ofisini basan halk öfkeyle her yeri dağıttı.

Halk tarafından yakalanan Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, protestocular tarafından linç edildi.

ASALA LOGOLU ARAÇLAR GÖRÜLDÜ

Ayrıca, hükümet ve Cumhurbaşkanlığı binası önünde ASALA terör örgütü logosu bulunan araçlar görüldü.

 

 

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