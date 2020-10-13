Ermenistan, korkudan 2 Su-30SM savaş uçağını kullanamıyor

Ermenistan'ın Rusya'dan satın aldığı 2 Su-30SM savaş uçağını kullanamadığı ortaya çıktı. Rus medyasında, Azerbaycan karşısında ağır darbe alan işgalci Ermenistan ordusunun 2 Su-30SM savaş uçağını, Azerbaycan hava savunma sistemleri karşısında havalandıramadığı bilgisine yer verildi.

Bakü'den gelecek bir taktik saldırısından korkan Ermenistan’ın iki Su-30SM savaş uçağını Gümrü’ye konuşlandırdığından bahseden Rus medyasında yer alan haberde, “Azerbaycan ordusu savaş uçaklarını aktif olarak kullanıyor, özellikle Su-25 savaş uçaklarından bahsediyoruz, ancak Ermenistan henüz envanterindeki Su-30SM savaş uçaklarını kullanamadı. Bu da açıkça Azerbaycan hava savunma sistemlerinin havalanmasına bile izin vermediğini gösteriyor” İfadelerine yer verildi.