Ermenistan Karabağ'a asker yığdı

Erivan'ın rövanş peşinde olduğunu ve 10 Kasım 2020 tarihli anlaşmayı ihlal ettiğini belirten Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası topluluğu yaşanan gelişmeyle ilgili olarak uyardı.

Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemesiyle başlayan darbe girişiminin yankıları sürerken, Azerbaycan hükümeti tarafından yapılan "Ermenistan, Karabağ bölgesine gizlice yeniden asker yığmaya başladı" açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

ERMENİSTAN RÖVANŞ PEŞİNDE

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın son günlerde 10 Kasım 2020 tarihli anlaşmayı ihlal ederek Karabağ bölgesine büyük olasılıkla rövanş niyetiyle asker göndermeye başladığını duyurdu.

GİZLİCE KONUŞLANIYORLAR

Ermenistan askerlerinin Karabağ bölgesine yeniden konuşlanmaya başlandığı vurgulanan açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine mensup askerler, 10 Kasım 2020 tarihli üçlü Rusya-Azerbaycan-Ermenistan anlaşması çiğnenerek Rus Barış Gücü görev bölgesi Laçin koridoru üzerinden Azerbaycan toprağı Karabağ'a gizlice yeniden nakledilmeye başlanmıştır. Ermenistan'ın bu davranışı üçlü anlaşma yanı sıra uluslararası hukuk ve Azerbaycan egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik yeni tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası topluluğu yaşanan bu gelişmeyle ilgili uyarıyoruz" denildi.

KARABAĞ SAVAŞI ATEŞKES BİLDİRİSİYLE SONA ERMİŞTİ

29 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kalan Azerbaycan topraklarının kurtarılmasıyla sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı, Rusya'nın girişimiyle ateşkes bildirisi imzalanarak sona ermişti. Savaşın ardından Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın yanı sıra, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan ayrı bir mutabakat metniyle Karabağ bölgesinde askeri hareketliliği denetlemek üzere ortak Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.