Ermenistan, Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı.

Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

20'den fazla ev yıkıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla evin yıkıldığını, sivillerin arasında can kayıpları ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'a yeni füze sistemlerinin getirildiğini ve sivil yerleşim birimlerine ateş açıldığını belirtti.

Gence'ye düzenlenen saldırıda 20'den fazla evin yıkıldığını ifade eden Hacıyev, sivillerin arasında ölü ve yaralıların olduğunu kaydetti.

Hacıyev, saldırının Ermenistan devletinin terör politikasının göstergesi olduğunu belirtti.

Olay yerinden alınan bilgiye göre, Gence'de enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hayatını kaybeden sivillerin sayısı 12'ye yükseldi

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.

Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu belirlendi

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev:



"ANAMA'ya göre Gence'ye atılan füzeler SCUD/Elbrus balistik füzeleri.Vurulan bölgedeki parçalar bunu kanıtlıyor.Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri SCUD füzeleri ile vurmak Ermenistan liderliğinin ahlaksız ve şizofrenik zihnini gösteriyor" pic.twitter.com/3QB9aKGOMR — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 16, 2020

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence'ye düzenlenen saldırıda Scud tipi "Elbrus" balistik füzelerinin kullanıldığını, enkaz alanında bulunan parçaların bunu kanıtladığını duyurdu.

Hacıyev, Scud füzeleriyle sivillere yönelik saldırının Erivan yönetiminin ahlaksız ve şizofrenik zihniyetini gösterdiğini kaydetti.

Sivillere yönelik saldırının, savaş alanındaki yenilgileri nedeniyle Ermenistan yönetiminin acizliğine işaret olduğunu belirten Hacıyev, saldırının kasıtlı olduğuna dikkati çekti.

Azerbaycan hava savunma güçleri, Mingeçevir'e atılan füzeleri etkisiz hale getirdi

Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine attığı füzelerin Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 01.00 civarında Mingeçevir'deki hidroelektrik santralinin Ermenistan ordusunca hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, füzelerin Azerbaycan hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.