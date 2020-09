Ermenistan gazetecileri hedef aldı

Azerbaycan İçtimai TV çalışanları Ermenistan Ordusu’nun hedefi oldu. Saldırılardan İctimai televizyonunun muhabiri, kameramanı ve şoförü yara almadan kurtuldu. Ermeni Ordusu daha önce de bölgede görev yapan Türk ekibinin yakınlarına havan saldırısı düzenlenmişti.

Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan, bölgede görev yapan gazetecileri de hedef alıyor. Azerbaycan İctimai televizyonunun bölgede bulunan ekibi saldırıya uğradı.

Transport of "Ictimai TV" was attacked by Armenians in "Qapanlı" village of "Terter" region. Artillery of Armenian Armed Forces deliberately targeted location of journalists. #StopArmenianAggression #StopArmenianTerrorism pic.twitter.com/rDF60fRYPD