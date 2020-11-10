Ermenistan Cumhurbaşkanı yenilgiyi medyadan öğrenmiş

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetini kabul etmişti. Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya devlet başkanlarıyla, 'son derece acı verici' olarak ifade ettiği bir bildiri imzaladıklarını duyurmuş; işgal ettikleri topraklardan ayrılacaklarını bildirmişti.

MEDYADAN ÖĞRENMİŞ

Gelişmelere ilişkin Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'dan bir açıklama geldi. OXU sitesinin haberine göre, konuyla ilgili herhangi bir tartışma, istişare ve görüşmeye katılmadığını belirten Sarkisyan, anlaşmayı medyadan öğrendiğini söyledi.

"İSTİŞARE YAPILMALIYDI"

Sarkisyan, bölgedeki durumun ulusal öneme sahip olduğunu kaydederek, "Kapsamlı istişareler ve tartışmalar sonucunda herhangi bir karar alınmalıydı" dedi.

YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Azerbaycan'ın Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı ele geçirmesinden saatler sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook üzerinden yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul etti. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Karabağ'daki savaşı sona erdirmek için imzalanan anlaşmayı basından öğrendiğini belirtti.

"ANLAŞMAYA DAİR BENİMLE GÖRÜŞME OLMADI"

Rus medyasında yer alan habere göre, Ermenistan'ın hayati menfaatleri ve haklarına ilişkin her türlü adım ve eylemin 'kapsamlı istişarelere ve tartışmalara konu olması gerektiğini' söyleyen Sarkisyan, "Maalesef benimle bu belge üzerinde herhangi bir istişare veya görüşme olmadı, herhangi bir müzakereye katılmadım" dedi.