Ermenistan cepheye yardım iletemiyor

Azerbaycan'a ait Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan zor günler geçiriyor. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için verdiği mücadelede ağır kayıplar veren Ermenistan, cephedeki birliklerine ikmal yapamıyor.

#SONDAKİKA

Ermenistan askerleri kaçıyor!



🔹#Azerbaycan Savunma Bakanlığı: “Azerbaycan ordusunun yoğun saldırıları sonrası Ermenistan askerleri geride tanklar, top bataryaları, obüsler, mühimmat ve araçlarını bırakarak mevzilerinden kaçtı.” pic.twitter.com/5LP5MCjoI0 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 5, 2020

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Karabağ bölgesini geri almak için başlattığı askeri operasyonda son durumu açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan cephe birliklerine ikmal yapamıyor.