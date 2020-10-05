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Ermenistan cepheye yardım iletemiyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın cepheye ikmal yapamadığını açıkladı.

Azerbaycan'a ait Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan zor günler geçiriyor. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için verdiği mücadelede ağır kayıplar veren Ermenistan, cephedeki birliklerine ikmal yapamıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Karabağ bölgesini geri almak için başlattığı askeri operasyonda son durumu açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan cephe birliklerine ikmal yapamıyor.

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