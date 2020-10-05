Ermenistan cepheye yardım iletemiyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın cepheye ikmal yapamadığını açıkladı.
Azerbaycan'a ait Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan zor günler geçiriyor. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için verdiği mücadelede ağır kayıplar veren Ermenistan, cephedeki birliklerine ikmal yapamıyor.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 5, 2020
Ermenistan askerleri kaçıyor!
🔹#Azerbaycan Savunma Bakanlığı: “Azerbaycan ordusunun yoğun saldırıları sonrası Ermenistan askerleri geride tanklar, top bataryaları, obüsler, mühimmat ve araçlarını bırakarak mevzilerinden kaçtı.” pic.twitter.com/5LP5MCjoI0
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Karabağ bölgesini geri almak için başlattığı askeri operasyonda son durumu açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan cephe birliklerine ikmal yapamıyor.
#SONDAKİKA#Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Karabağ’da imha edilen Ermenistan askeri araçlarının görüntülerini paylaştı. pic.twitter.com/L1caO0l5Fo— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 5, 2020
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