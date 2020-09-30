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Ermenistan cephesinden son görüntüler

Azerbaycan ile Ermenistan arasında patlak veren çatışmalar 4. gününe girdi. Cephe hattından haberler peş peşe geliyor. Azerbaycan ordusu Ermenistan'a nefes aldırmıyor.

Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlemesi ve sonrasında başlayan çatışmalar, tüm cephe hattı boyunca şiddetli bir şekilde devam ediyor.

Ermenistan medyasında Dağlık Karabağ'da Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaların şiddetini gösteren bir video yayınladı. Videoda, Ermeni güçlerinin Azerbaycan topçuları tarafından yoğun şekilde vurulduğu görülüyor. Cephedeki askerlerin hava bombardımanından başlarını dahi kaldıramadıkları, sağa sola kaçtıkları gözlemleniyor.

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