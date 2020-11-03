Ermenistan, beyaz fosforlu top mermisi kullandı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı "beyaz fosforlu top mermisi" kullandı.

Ermenistan yasaklı beyaz fosfor bombası kullandı!



Ermenistan’ın Azerbaycan'a saldırıları sürüyor. Son olarak Azerbaycan'ın Terter şehrine beyaz fosfor bombası atıldı. O anlar böyle kaydedildi. pic.twitter.com/Jvbvj2SEPV