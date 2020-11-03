Ermenistan, beyaz fosforlu top mermisi kullandı
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı "beyaz fosforlu top mermisi" kullandı.
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı "beyaz fosforlu top mermisi" kullandı.
Ermenistan yasaklı beyaz fosfor bombası kullandı!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 3, 2020
Ermenistan’ın Azerbaycan'a saldırıları sürüyor. Son olarak Azerbaycan'ın Terter şehrine beyaz fosfor bombası atıldı. O anlar böyle kaydedildi. pic.twitter.com/Jvbvj2SEPV
Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunca, Terter ilinin Sehlebad köyüne uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış beyaz fosforlu top mermisi atıldığı bildirildi.
Düştüğü yerde patlamayan mermi, taşınması mümkün olmadığı için ANAMA uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hale getirildi.
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